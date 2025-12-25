پخش زنده
امروز: -
در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی ۲ موردحکم قلع و قمع بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان نقده به اجرا در آمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و در اجرای دستور دادستانی شهرستان نقده بخش محمدیار، عملیات قلع و قمع بناهای احداثشده غیرمجاز در اراضی کشاورزی واقع در محدوده روستای طالقان، توسط مسئول و یگان امور اراضی و معاون اداری، جهاد کشاورزی شهرستان و با همکاری نیروی انتظامی و نماینده دادستانی انجام پذیرفت.
این اقدام در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی، و حفظ منابع تولیدی صورت پذیرفت. لازم به ذکر است که مالکین محترم پیشتر از طریق اخطاریههای قانونی نسبت به تخلف مطلع گردیده بودند، لیکن با عدم تمکین به مقررات، حکم نهایی صادر و اجرا شد.