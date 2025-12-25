دهیار متخلف در جیرفت به علت ترک فعل قانونی برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایمن‌سازی مسیر‌ها و معابر به دستگاه قضایی احضار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رییس حوزه قضایی بخش اسماعیلی از توابع شهرستان جیرفت گفت: بر اساس هشدار صادرشده قبلی برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایمن‌سازی مسیرها و معابر در بخش اسماعیلی و متعاقب بروز حادثه ناشی از ریزش پل در محور جیرفت به اسماعیلی، منجر به سانحه برای یک دستگاه خودروی سواری شد.

حسین سیدی افزود: باتوجه به ترک فعل دهیار و عدم انجام اقدامات ایمنی و هشداردهنده و نظر به تکالیف مقرر در قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ و همچنین ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، یکی از دهیاران بخش اسماعیلی جیرفت، برای رسیدگی قانونی، به دادگاه احضار شد.

بگفته وی: حفظ ایمنی عمومی و پیشگیری از وقوع حوادث، از وظایف قانونی مسئولان ذی‌ربط بوده و با هرگونه ترک فعل در این خصوص، وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.