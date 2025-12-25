به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ "مجتبی جمالی" در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع منجر به قتل در یکی از محله‌های شهرستان ساوه، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ شهرستان ساوه با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های همه جانبه موفق شدند متهم مورد نظر را که جوانی ۲۱ ساله می‌باشد شناسایی و در کمتر از ۲ ساعت دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به اینکه متهم پس از اعتراف به قتل انگیزه خود را اختلاف قبلی با مقتول بیان کرد اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.