به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در پیامی به این همایش گفت: تکریم بزرگان و پاسداشت استادانی که عمر گرانبهای خود را در راه اعتلای تربیت اسلامی و اخلاقی جامعه سپری کردند بی‌شک مشعلی فروزان برای نسل امروز خواهد بود و راه فردای آنان را روشن‌تر می‌سازد.

این مرجع تقلید افزود : دکتر علی قائمی چهره شناخته شده در عرصه تعلیم و تربیت که آثار ارزشمند ایشان در پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان و نوجوانان از ماندگارترین دستاوردهای تربیتی کشور به شمار می‌رود.

وی گفت: استادی فرهیخته که حضور موثرش در علم و عمل نسل‌های بسیاری را از چشمه‌های معرفت اخلاق و تربیت سیراب کرده است و در مبارزه فکری و علمی با فرقه‌های انحرافی نیز اقدامات و فعالیت‌های موثری از خود بر جای نهاده‌اند.

آیت‌الله جعفر سبحانی افزود:برگزاری مراسم تجلیل و نکوداشت بزرگان در زمان حیاتشان اقدامی پسندیده و ارزشمند است.

این مرجع تقلید گفت : امید است شاگردان پرورش یافته در محضر ایشان بتوانند در مسیر تربیت نسل جدید گام‌های استوار موثر و ماندگاری بردارند .

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی به همایش نکوداشت حکیم تربیت، «استاد دکتر علی قائمی امیری» گفت: تجلیل از شخصیت‌هایی که عمر خویش را در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و رشد فکری جامعه سپری کردند تجلیل از سرمایه‌های معنوی کشور است و این اقدام ارزشمند چراغی روشن برای آیندگان و الگوی ارزشمند برای متولیان امر فرهنگ پدیدار می‌کند.

محمد باقر قالیباف افزود: آنچه استاد علی قائمی در دهه‌های فعالیت علمی پژوهشی و فرهنگی به یادگار گذاشته است از آثار ماندگار در حوزه تربیت و خانواده گرفته تا مسئولیت‌های خطیر تقنینی و اجتماعی همگی گواه گویایی از دغدغه‌مندی صداقت در عمل و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی گفت: نقش اثرگذار این شخصیت بزرگ در ترویج تربیت دینی تقویت بنیان خانواده و پرورش نسل‌هایی که با ایمان خودآگاهی و مسئولیت پذیری وارد عرصه جامعه شده‌اند امروز بیش از گذشته مورد توجه و نیاز کشور است و بی‌شک خدمات علمی و فرهنگی ایشان میراثی است که در ذهن و جان مخاطبان و شاگردان باقی خواهد ماند.

همچنین وزیر آموزش و پرورش در پیامی به ای نهمایش گفت: در آسمان فرهنگ اندیشه و حکمت غنی و پرآوازه دوران معاصر این مرزوبون نام دکتر علی قائمی امیری استاد برجسته عرصه تعلیم و تربیت، اخلاق و خانواده مانند ستاره فروزان می‌درخشد.

کاظمی افزود: استادی که واژه‌ها را امانتی الهی می‌داند معلمی کلاس‌های درسش ترجمان زندگی متعالی است و اوراق زرین آثار و نوشته‌هایش نوری از دانایی و روشنایی و در هر سخنش گوهری از معرفت و حکمت عیان است.

وی گفت: دکتر قائمی چهره ماندگاری است که سال‌های متمادی از عمر گرانبهای خود را مجاهدانه و عالمانه صرف عمارت بنای تربیت فرزندان ایران زمین نمود و برای نهادینه کردن مبانی تربیت دینی و اخلاقی در ساختار قانون کشور، نه تنها در عرصه تدریس و نگارش کتاب بلکه درس‌های قانونگذاری ملی در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان قانون اساسی نقش مهم و تاثیرگذاری را ایفا نمود.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: همکاری نزدیک این استاد فرزانه با بزرگان فرهنگ و تربیت همچون شهید بهشتی و باهنر در تالیف کتب درسی و نیز برنامه‌ریزی برای آموزش علمی تربیتی و دینی در مدارس گواهی بر عمق تاثیر ایشان در حوزه تعلیم و تربیت کشور است.

کاظمی افزود: تالیف بیش از ۳۰۰ اثر فاخر در حوزه تعلیم و تربیت اخلاق و خانواده به قلم این استاد ارجمند موید آن است که تربیت، هنر پرورش و رشد ریشه‌های انسان در خاک عشق و معرفت است تا شکوفه‌های زیبا و پر بار دانش اخلاق و معنویت در زندگی حال و آینده بشریت، روشنی بخش و ماندگار شوند.

وی گفت: امروز در عصری که صحنه تقابل فرهنگ‌ها و علوم شناختی است معرفی بزرگانی چون استاد علی قائمی امیری و آثار اندیشه‌های ایشان، ورای یک انتخاب و فعالیت خاص فرهنگی نوعی الگوسازی برای معلمان و ادامه حیات و بالندگی سنت کهن و غنی ایران اسلامی در عصر جهانی شدن است. باشد که نام بلندش همواره چون خورشید فروزان بر فراز آسمان تعلیم و تربیت کشور پرتو افشانی کند.

دکتر علی قائمی دارای مدرک دکترا در رشته جامعه‌شناسی ادیان از دانشگاه سوربن فرانسه و همچنین دارای تحصیلات حوزوی و چندین مدرک دانشگاهی دیگر و صاحب تألیفات متعدد در زمینه جامعه‌شناسی و تعلیم و تربیت دینی و سال‌ها از یاران نزدیک شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بوده‌اند. دکتر علی قائمی‌امیری، نماینده پیشین مردم بابلسر و بندپی در مجلس شورای اسلامی، از چهره‌های برجسته فرهنگی کشور به شمار می‌رود که تاکنون بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تألیف کرده است و از جمله آثار شاخص وی می‌توان به کتاب «حدود آزادی و تربیت در مکتب فاطمه» اشاره کرد که در محافل علمی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین وی به پاس خدمات ارزشمند خود در عرصه فرهنگ و تربیت، موفق به دریافت مدال فرهنگ شده و مشارکت فعال این استاد، در برنامه‌های تربیتی کشور، او را به یکی از چهره‌های تأثیرگذار حوزه تعلیم و تربیت بدل کرده است.