به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد زکات استان اصفهان در نشست شورای زکات اردستان گفت: ۸۰ درصد این مبلغ به نیازمندان و مستمندان تخصیص می‌یابد.

حجت‌الاسلام غلامحسین رنجبر افزود: زکات جمع‌آوری‌شده در مرحله نخست به نیازمندان و مستمندان جامعه تعلق دارد و بر اساس مقررات، ۸۰ درصد آن باید به این گروه اختصاص یابد و ۲۰ درصد باقی‌مانده در امور عمومی هزینه شود.

وی گفت : بخشی از این مبلغ را دبیرخانه ستاد زکات و بقیه را نیکوکاران، خیریه‌ها و بهزیستی جمع‌آوری کرده اند.

دبیر ستاد زکات اصفهان به تشکیل ۴۴۰ شورای فعال زکات در روستاهای استان اصفهان اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این شوراها، جمع‌آوری زکات افزایش قابل‌توجهی داشته است.

حجت الاسلام رنجبر افزود: تاکنون چهار میلیارد تومان زکات در شهرستان اردستان جمع‌آوری شده که نیمی از آن ثبت شده و بقیه به صورت چک بوده که هنوز به ثبت نهایی نرسیده است.

به گفته وی اردستان در سال‌های گذشته رتبه نخست استان اصفهان در پرداخت زکات را داشت .