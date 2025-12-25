به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول اورژانس دنا، گفت: به محض دریافت گزارش، دو پایگاه اورژانس کریک و سی‌سخت به سرعت در محل حادثه حاضر شده و اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

فرشاد فرمانی، افزود: افراد حادثه‌دیده پس از دریافت خدمات اولیه در محل، جهت تکمیل درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند و طبق آخرین گزارش‌ها، حال عمومی بیماران رضایت‌بخش و نرمال گزارش شده است.

هادی نجفی، مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای دنا، نیز در این باره گفت: راهداران بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، در محل حادثه حضور یافته و اقدامات اولیه لازم برای ایمن‌سازی مسیر را انجام دادند.

نجفی با اشاره به وضعیت ایمنی محور گفت: در این قسمت از جاده گاردریل نصب شده است و تیم‌های راهداری در حال حاضر مشغول بررسی علت دقیق این سانحه هستند.