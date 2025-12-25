سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به اصفهان آمد تا در چند برنامه فرهنگی و اقتصادی شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سید عباس عراقچی در ابتدای سفر به نصف جهان در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، مورد استقبال استاندار و جمعی از مسئولان بلندپایه قرار گرفت.

این سفر در راستای هماهنگی و رایزنی با بدنه اجرایی و اقتصادی استان انجام شده است.

نشست با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی و برگزاری جلسه با مجمع کارآفرینان، شرکت در جلسه شورای تأمین استان، حضور و سخنرانی در مراسم بزرگداشت استاد سید علی‌اکبر پرورش در حسینیه بنی فاطمه از برنامه‌های یک روزه وزیر امور خارجه در اصفهان است.

افتتاح نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک اصفهان و بازدید از سالن اجلاس نیز در برنامه‌های این سفر قرار دارد.

این نخستین سفر وزیر امور خارجه دولت چهاردهم به استان اصفهان است.