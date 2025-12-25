پخش زنده
دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (سیتپ) با فرمان رئیسجمهوری بهصورت ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (سیتپ) امروز (پنجشنبه، چهارم دی) با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و محسن پاکنژاد، وزیر نفت بهصورت ویدئوکنفرانس به بهرهبرداری رسید و ظرفیت فرآورش نفت خام این میدان به ۱۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.
واحد فرآورش مرکزی آزادگان جنوبی بزرگترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور است که با تکمیل چهار ردیف فرآورشی، ظرفیت نهایی آن به ۳۲۰ هزار بشکه در روز میرسد. راهاندازی ردیف دوم، یکی از گلوگاههای تولید پایدار نفت در میدان مشترک آزادگان جنوبی را برطرف کرده است.
هماکنون روزانه ۱۸۰ هزار بشکه نفت خام از این میدان تولید میشود که بخش عمده آن در واحد سیتپ فرآورش میشود. راهاندازی این واحد همچنین سبب آزادسازی ظرفیت حدود ۶۰ هزار بشکه در روز از سایر واحدهای فرآورشی و افزایش انعطاف عملیاتی در منطقه غرب کارون شده است.
جمعآوری روزانه حدود ۶.۵ میلیون مترمکعب گاز همراه این میدان و ارسال آن به پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس (انجیال ۳۲۰۰) نیز در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال ۱۴۰۵ عملیاتی میشود.
در دوره ساخت و اجرای این طرح، بهطور میانگین برای ۱۵۰۰ نفر نیروی مستقیم و بیش از ۲۵۰۰ نفر نیروی غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده و با بهرهبرداری از این واحد، اشتغال پایدار برای حدود ۷۰۰ نفر از نیروهای بومی منطقه و استان خوزستان فراهم شده است.