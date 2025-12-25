به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صفر حسین زاده در گفتگویی رادیویی با اشاره به اهمیت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی بیان کرد: اجرای احکام قضایی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز بر اراضی کشاورزی، از اولویت‌های اصلی در این حوزه است؛ و با توجه به شرایط ویژه کشاورزی استان و نقش حیاتی این اراضی در تأمین نیاز‌های غذایی، باید اقدامات مؤثرتری در جهت اجرای سریعتر احکام قضائی صورت گیرد.

حسین زاده اظهار کرد: اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی است و در این راستا، مدیریت طی سال جاری اقدامات گسترده‌ای برای پیشگیری و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز منجمله گشت زنی مستمر انجام داده است.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، گفت: در راستای شناسایی تغییرکاربری‌ها در سطح استان در نه ماهه سال جاری سه هزار و ۲۳۷ مورد شناسایی شده است که برابر قوانین و مقررات با متخلفین جهت توقف عملیات اخطار و در صورت عدم توجه رأسا با هماهنگی دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی اعاده به وضع سابق انجام شده است که در این رابطه ۱۰۴ مورد حکم قطعی و ۶۸۹ مورد تبصره دو ماده ۱۰ از ابتدای سال انجام شده است.

حسین زاده گفت: مدیریت امور اراضی با بهره‌گیری از گزارش‌های پیشرفت فیزیکی، تصاویر هوایی، بازدید‌های میدانی و مستندات قانونی، نسبت به شناسایی و رسیدگی به پرونده‌ها اقدام کرده است. در مواردی که تخلف محرز بوده، رأسا قلع و قمع مستند به تبصره دو ماده ۱۰ قانون پیش گفته با هماهنگی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اجرا شده است.

وی تصریح کرد: مشارکت مردم نقش مهمی در حفاظت از اراضی کشاورزی دارد. سامانه‌های تلفنی و آنلاین برای گزارش تخلفات فعال هستند و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را مستقیماً اطلاع دهند. افزایش مشارکت مردمی، سرعت شناسایی تخلفات را بالا برده و موجب کاهش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز می‌شود.