به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار اردستان با تاکید بر اینکه ۹ دی نماد همبستگی مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: این روز حماسه‌ای تاریخی است که هرگز از حافظه ملت پاک نخواهد شد.

محسن حیدری در نشست ستاد برگزاری آیین‌های نهم دی‌ماه افزود: دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با بهره‌گیری از توان رسانه‌ای خود، تبلیغات گسترده‌ای برای انحراف اذهان مردم ایران، به‌ویژه نسل جوان، به کار گرفته‌اند که لازم است با بصیرت‌افزایی و روشنگری با آن مقابله شود.

وی گفت: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه تلاش دارند تا افکار جوانان را منحرف کنند، تنها راه مقابله، تبیین درست مسائل و انجام کار فرهنگی و روشن‌گرانه است.