در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، اعتبار وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱،۴۲۷،۶۱۸،۱۳۷ یکصد ریال تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف است.

در بخش اعتبارات دستگاه‌های اصلی (در بخش ذیل دستگاه سیاست‌گذار) برای وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۱,۴۲۷,۶۱۸,۱۳۷ یکصد ریال تعیین شده است.

بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ۲۵,۳۸۲,۰۳۳ یکصد ریال و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ یکصد ریال پیشنهاد شده است.

بودجه وزارت علوم در لایحه ۱۴۰۵ اعلام شد