به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سیدعباس عراقچی به همراه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و رییس اتاق بازدگانی اصفهان و هیات همراه گذر تجار اصفهان رونمایی شد.

وزیر امور خارجه در ادامه با فعالان اقتصادی و نخبگان استان اصفهان دیدار خواهد کرد و در سالگرد ارتحال استاد پرورش حضور خواهد یافت.

گذر تجار اصفهان مقابل اتاق بازرگانی اصفهان در پل خواجو میدان فیض واقع شده است.

این طرح که در مجاورت اتاق بازرگانی واقع شده است، نمادی از هویت دیرینه تجارت در این شهر و ارج نهادن به مقام بازرگانانی است که در طول تاریخ، اصفهان را به قطب مبادلات تجاری منطقه تبدیل کرده اند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، میعادگاه بازرگانان، صنعت‌گران، معدن‌کاران ، کشاورزان و شخصیت‌های فرهیخته‌ای است که می‌کوشند تا پایتخت فرهنگ و هنر این کهن سرزمین در حوزه صنعت و اقتصاد ایران زمین هم بدرخشد.