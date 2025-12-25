پخش زنده
دو تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه بسکتبال استان کردستان، با حضور استاندار کردستان و مشارکت بخش خصوصی در سنندج به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دو تفاهمنامه همکاری در حوزه توسعه بسکتبال، روز چهارشنبه با حضور استاندار کردستان، میان استانداری کردستان، ادارهکل ورزش و جوانان استان و هیأت بسکتبال کردستان با سرمایهگذاران بخش خصوصی در محل استانداری امضا شد.
بر اساس نخستین تفاهمنامه، یک سرمایهگذار بخش خصوصی با تسهیلگری استانداری کردستان و همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان، آکادمی تخصصی بسکتبال با عنوان «ناروپرکاس» را در سنندج تأسیس خواهد کرد. هدف از راهاندازی این آکادمی، شناسایی، آموزش و پرورش استعدادهای برتر و نخبگان بسکتبال استان عنوان شده است.
این آکادمی در مرحله نخست فعالیت خود در بخش پسران آغاز به کار خواهد کرد و طبق برنامهریزی انجامشده، در مراحل بعدی بخش دختران نیز به آن افزوده میشود. همچنین در قالب تفاهمنامه دوم، زمینه برگزاری مسابقات بینالمللی بسکتبال در استان کردستان با مشارکت بخش خصوصی فراهم خواهد شد.