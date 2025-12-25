به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز با استقبال مردم و مسئولان محلی وارد شهرستان اشنویه شد.

استاندارآذربایجان‌غربی در این سفر ضمن بازدید از پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و گردشگری شهرستان اشنویه، چندین پروژه را نیز در قالب رویداد اینوا افتتاح و کلنگ‌زنی خواهد کرد.

رضا رحمانی، صبح امروز در جریان سفر به شهرستان اشنویه، با توجه به نارضایتی تعدادی از اهالی روستای گرگاگول نسبت به احداث یک واحد مرغداری در این روستا، دستورات لازم را برای بررسی مجدد و تعیین جانمایی جدید این پروژه به فرماندار اشنویه صادر کرد.

رحمانی، با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات و دغدغه‌های مردم محلی افزود: توسعه پایدار بدون همراهی و رضایت مردم امکان‌پذیر نبوده و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در تمامی مراحل برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها، نظر و رضایت مردم را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، آسیبی به آرامش، سلامت و کیفیت زندگی ساکنان مناطق وارد نکند و اعتماد عمومی را تقویت کند.

در این سفرجمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی ومسئولان استانی، استاندار آذربایجان‌غربی را همراهی می‌کنند.

