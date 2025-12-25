مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از برگزاری چهار جلسه کمیسیون واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و غیرکشاورزی در سه ماهه سوم سال جاری و بررسی ۶۰ پرونده به مساحت بیش از ۱۷۹ هکتار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صفر حسین زاده از برگزاری چهار جلسه کمیسیون واگذاری اراضی برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و غیر کشاورزی در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد و گفت: در این جلسات ۶۰ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در بررسی پرونده‌های متقاضیان بخش کشاورزی و غیر کشاورزی اظهار کرد: برای حمایت از سرمایه‌گذاری و ساماندهی طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و غیر کشاورزی، طی سه ماهه سوم سال جاری چهار جلسه کمیسیون ماده ۲ و ۲۱ برگزار شد.

حسین زاده افزود: در این جلسات، مجموعاً ۳۸ پرونده مربوط به طرح‌های مختلف کشاورزی و وابسته به کشاورزی به مساحت ۵۴ هکتار و ۲۲ پرونده مربوط به طرح‌های غیر کشاورزی به مساحت ۱۲۵ هکتار مطرح و بررسی شد که نقش مؤثری در تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و پاسخگویی به متقاضیان دارد.