به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ لیله الرغائب، نخستین شب جمعه ماه رجب، شب بازگشت بندگان به سوی رحمت واسعه الهی است.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که: «از نخستین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید؛ زیرا ملائکه و فرشتگان خداوند به آن شب، لیلةالرغائب می‌گویند و، چون یک سوم از شب می‌گذرد تمامی فرشتگانی که در آسمان‌ها و زمین هستند، در کعبه و اطراف آن جمع می‌شوند. در این هنگام خداوند آنان را مورد خطاب خویش قرار می‌دهد و می‌فرماید:‌ای فرشتگان من! هر چه می‌خواهید از من بخواهید.»

لیله الرغایب شب بازگشت از بن بست گمراهى به شاهراه هدایت وشبِ بخشش گناهان است.

امشب باید غبار عصیان و گناه از قلب‌ها بزداییم و پیشانی عبودیت بر روی خاک نَهیم وخالصانه بخوانیم: یا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ (مِنْ) کُلِّ شَرٍّ ....