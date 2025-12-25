پخش زنده
امروز: -
در شب لیله الرغایب خوان الطاف الهی گسترده میشود و بندگان خدا روزی خور این سفره پر برکتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ لیله الرغائب، نخستین شب جمعه ماه رجب، شب بازگشت بندگان به سوی رحمت واسعه الهی است.
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده است که: «از نخستین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید؛ زیرا ملائکه و فرشتگان خداوند به آن شب، لیلةالرغائب میگویند و، چون یک سوم از شب میگذرد تمامی فرشتگانی که در آسمانها و زمین هستند، در کعبه و اطراف آن جمع میشوند. در این هنگام خداوند آنان را مورد خطاب خویش قرار میدهد و میفرماید:ای فرشتگان من! هر چه میخواهید از من بخواهید.»
لیله الرغایب شب بازگشت از بن بست گمراهى به شاهراه هدایت وشبِ بخشش گناهان است.
امشب باید غبار عصیان و گناه از قلبها بزداییم و پیشانی عبودیت بر روی خاک نَهیم وخالصانه بخوانیم: یا مَنْ أَرْجُوهُ لِکُلِّ خَیْرٍ وَ آمَنُ سَخَطَهُ عِنْدَ (مِنْ) کُلِّ شَرٍّ ....