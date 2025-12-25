پخش زنده
امروز: -
صد وهفدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان کرمان با موضوع تامین مالی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان؛ سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی کرمان در نشست امروز شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی کرمان گفت: در نشست امروز دو مهمان کشوری در بحث تامین مالی و ابزارهای مالی را داریم.
وی افزود: بحث سرمایه گذاری را بالاخص دنبال میکنیم و در حلقه معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در کرمان، فرصتهای زیادی معرفی شده در مس و آهن ومعادن و گردشگری که میتواند موتور مخرکه تولید شوند.
طبیب زاده بیان کرد: برای اجرای سرمایه گذاریهای جدید شروطی لازم است که باید فضای کسب وکار تسهیل گر و پیش برنده باشد که مامشکل داریم در این بخش و فضای چابکی نداریم.
رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت: در اردیبهشت ماه سال آتی همایش بزرگ کرمان آیدکس را داریم وارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری را خواهیم داشت.
وی گفت: موضوع دیگرتامین مالی است، امروز تامین منابع بانکی به شدت مشکل دارد و ۸۱ درصد تامین مالی بنگاهها در کرمان از بانکهاست، اما به سبب وامهای تکلیفی و مشکلات بانکها، دل بستن به تامین مالی بانکی سخت شده است.
طبیب زاده افزود: سمینار تامین مالی ابزارهای مالی را از دیروز در کرمان داریم، و بانگرش جدید استاندار کرمان بحث راه اندازی نیوبانک یابانک نسل پنجم را مد نظر دارند بنابراین تامین مالی برای ما مهم و اساسی است.
طبیب زاده گفت:موضوع زیر ساختهای سرمایه گذاری باید دنبال شود، نیروی انسانی تربیت و دربخش صنعت بکارگرفته شوند، شتاب دهی کارآفرینی در دانشگاه ایجاد شده و در اتاق کرمان نیز سلسله آموزشهایی در حال برگزاری است.
رییس اتاق کرمان با اشاره به اینکه رویکرد ما دانش بنیان است، تصریح کرد:نحوه تولید ارزش افزوده و روند تکیه بر منابع تغییر میکند و ما موضوعی بنام کرمان پاند را اجرا میکنیم، دراحداث بانکهای اطلاعاتی نیز تکیه ما بر دانش بنیان هاست.
وی افزود: شاکله اساسی سرمایه گذاری در کرمان از این به بعد تکیه بر دانش بنیانها خواهد بود تا رها شویم از اقتصاد مبتنی برمنابع که معضلات زیادی ایجاد کرده است.