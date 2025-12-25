مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز امور بین‌الملل این وزارتخانه گفت: تاریخ کهن، مزیت رقابتی کلاردشت، برای دیده‌شدن جهانی است.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الله ایوبی امروز در مراسم واگذاری «کاخ اجابیت» کلاردشت گفت : در دنیای امروز ، دیده‌شدن کار آسانی نیست و اگر جایی بخواهد دیده شود، باید آگاهانه به این موضوع نگاه کند که تفاوت و تمایزش در چیست. با تفاوت‌ها می‌توان دیده شد. کلاردشت باید ببیند چه تفاوتی با دیگر نقاط ایران، کشور‌های منطقه و شهر‌های دیگر دارد.

مشاور عالی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارتخانه ، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها را تاریخ دانست و افزود: تاریخ را نمی‌شود ساخت. بسیاری از کشور‌ها اگر بخواهند به تاریخ ما برسند، باید هزاران سال صبر کنند؛ بنابراین تاریخ، امتیاز و مزیت ماست. اتفاقی که امروز در اینجا رقم خورد، در حقیقت یک رویداد بزرگ است؛ چراکه می‌توانیم تاریخ چند هزار ساله این منطقه و ایران را به نمایش بگذاریم این همان تمایزی است که دیگران قادر به ایجاد آن نیستند.

ایوبی با مقایسه توسعه‌های نوظهور برخی کشور‌ها گفت: بسیاری به زرق‌وبرق شهر‌هایی مانند دبی نگاه می‌کنند. تلاش و ساخت‌وساز آنها قابل احترام است، اما در کنار آن تاریخ ندارند و نمی‌توانند تاریخ بسازند. آنچه ما داریم، پیشینه‌ای است که باید درست معرفی شود.

مشاور عالی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در معرفی مشاهیر، شخصیت‌هایی که تولد، وفات یا دوره فعالیت آنها به مناسبت‌های پنجاهمین، صدمین یا دویستمین سالگرد می‌رسد، معرفی و برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود. در ایران حدود پنجاه شخصیت معرفی شده‌اند که همه آنها دارای قدمت‌های هزارساله هستند. این عظمت ایران و تاریخ این سرزمین است.

اداره کل موزه ها، «کاخ اجابیت» کلاردشت را به مجموعه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و نهاد ریاست جمهوری منتقل کرد تا با تبدیل آن به موزه باستان شناسی ، تاریخ مازندران، تمدن و فرهنگ غنی این خطه به‌درستی به نمایش گذاشته شود .