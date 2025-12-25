پخش زنده
در همایش اقامه نماز تیپ ۸۳ امام جعفر صادق(ع)، از ۲۶ نفر از برگزیدگان همایش نماز، مروجان نماز و فرهنگیاران فعال این تیپ به پاس تلاشهای مؤثر در ترویج فرهنگ اقامه نماز تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ فرمانده تیپ ۸۳ امام جعفر صادق(ع) در این مراسم با تأکید بر اهمیت تقویت ایمان و تقوای جامعه، گفت: توجه جدی به مسائل فرهنگی و دینی موجب خنثی شدن توطئههای دشمنان میشود.
حجت الاسلام منتطر زاده گفت: هر چه این توجه پررنگتر باشد، از آسیبها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه نماز نقش مهمی در ارتقای معنویت فردی و اجتماعی دارد گفت: ترویج این فریضه الهی میتواند زمینهساز سلامت اخلاقی و استحکام فرهنگی جامعه باشد.
در این مراسم همچنین از خانواده چهار تن از شهدای جنگ ۱۲ روزه ، سردار شهید اسماعیل شاکری، سرهنگ پاسدار شهید میثم سلگی، شهید سرافراز ناصر جمیلپور و شهید سرافراز امیرحسین حسنی اقتدار نیز قدردانی شد.
امسال ۴۰ اثر در قالب مقاله، شعر، نماهنگ و پوستر با محوریت اقامه نماز به دبیرخانه همایش نماز این تیپ ارسال شده است.