پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از برگزاری سه جلسه کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ در سه ماهه سوم سال جاری و بررسی ۶۰ پرونده در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: در سه ماهه سوم سال جاری سه جلسه کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ در استان برگزار شد و در این جلسات ۶۰پرونده بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: از مجموع پروندههای بررسیشده، ۵۶ مورد تمدید قرارداد و چهار مورد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رعایت نشدن ضوابط قانونی، منجر به فسخ قرارداد شد.
حسین زاده با تأکید بر نقش نظارتی این کمیسیون تصریح کرد: بررسی دقیق پروندهها با هدف صیانت از حقوق بیتالمال، ساماندهی واگذاریها و جلوگیری از سوءاستفاده از اراضی انجام شده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.