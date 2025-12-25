به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین زاده گفت: در سه ماهه سوم سال جاری سه جلسه کمیسیون هیأت نظارت ماده ۳۳ در استان برگزار شد و در این جلسات ۶۰پرونده بررسی و تعیین تکلیف شد.

وی افزود: از مجموع پرونده‌های بررسی‌شده، ۵۶ مورد تمدید قرارداد و چهار مورد به دلیل عدم اجرای تعهدات و رعایت نشدن ضوابط قانونی، منجر به فسخ قرارداد شد.

حسین زاده با تأکید بر نقش نظارتی این کمیسیون تصریح کرد: بررسی دقیق پرونده‌ها با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال، ساماندهی واگذاری‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از اراضی انجام شده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.