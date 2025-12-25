به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان از ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال محموله ۵۰۰ کیلوگرمی شیشه از حوزه شهرستان قلعه‌گنج خبر داد و گفت: قاچاقچیان پس از به آتش‌کشیدن خودرو، فرار کردند.

سردار جلیل موقوفه‌ئی بااشاره به درگیری مسلحانه سرنشینان این خودرو با ماموران افزود: در این عملیات شبانه قاچاقچیان که توان فرار از محل را نداشتند خودروی حامل موادمخدر را در یک نقطه متوقف و ضمن آتش زدن آن با استفاده از تاریکی هوا از دید خارج شدند.

بگفته فرمانده انتظامی استان کرمان : از خودروی برجای مانده از سوداگران مرگ حدود ۵۰۰ کیلوگرم شیشه معدوم شده کشف شد که پاکسازی محدوده این عملیات در حال انجام است.