قاچاقچیان مسلح در انتقال محموله ۵۰۰ کیلوگرمی شیشه در قلعهگنج ناکام ماندند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرمانده انتظامی استان از ناکامی قاچاقچیان مسلح در انتقال محموله ۵۰۰ کیلوگرمی شیشه از حوزه شهرستان قلعهگنج خبر داد و گفت: قاچاقچیان پس از به آتشکشیدن خودرو، فرار کردند.
سردار جلیل موقوفهئی بااشاره به درگیری مسلحانه سرنشینان این خودرو با ماموران افزود: در این عملیات شبانه قاچاقچیان که توان فرار از محل را نداشتند خودروی حامل موادمخدر را در یک نقطه متوقف و ضمن آتش زدن آن با استفاده از تاریکی هوا از دید خارج شدند.
بگفته فرمانده انتظامی استان کرمان : از خودروی برجای مانده از سوداگران مرگ حدود ۵۰۰ کیلوگرم شیشه معدوم شده کشف شد که پاکسازی محدوده این عملیات در حال انجام است.