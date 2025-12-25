زاکانی:
مسئولان بایدبه فکر باز کردن گره از زندگی مردم باشند
شهردار تهران با پرداختن به دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت:اگر مردم در آن ۱۲ روز دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نوبت مسئولان است که با خدمتگزاری شبانهروزی و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی نگذارند گرهای در زندگی مردم ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا زاکانی در یادواره دوهزار شهید منطقه ۴ شهرداری تهران با اشاره به پیروزی ملت ایران در نبرد ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی گفت: ایران قبل از آن ۱۲ روز دفاع مقدس، با ایران بعد از آن متفاوت است. در این نبرد ملت ایران توفیق یافت پیشانی دشمن را به خاک بمالد و او را وادار به اعتراف به شکست کند. دشمنی که پس از ۲۲ سال تلاش، نتوانست به خواستههایش برسد.
وی افزود: قهرمانان این میدان، شهدای با غیرت ما هستند که از همه اقشار جامعه بودند. رژیم صهیونیستی در این نبرد قصد داشت انتقام بگیرد، اما ملت ایران منسجمتر و استوارتر در مسیر انقلاب اسلامی ایستاد و با وحدت و حمایت از رهبری انقلاب، نقشه دشمن را ناکام گذاشت.
مردم کارشان را در جنگ ۱۲ روزه انجام دادند حالا نوبت مسئولان است گره از زندگی مردم باز کنند
شهردار تهران ادامه داد: امروز دشمنی دشمن کمتر نشده، بلکه با طراحی جدید و اعمال فشار اقتصادی، به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی در جامعه است. در چنین شرایطی ما رسالت داریم که با هوشیاری، بصیرت و حرکت جهادی در نقطه مقابل خواست دشمن بایستیم. اگر مردم در آن ۱۲ روز دشمن را ناکام گذاشتند، امروز نوبت مسئولان است که با خدمتگزاری شبانهروزی و تلاش برای رفع مشکلات معیشتی، نگذارند گرهای در زندگی مردم ایجاد شود؛ همچون دوران دفاع مقدس که همه ملت یکپارچه دشمن را شکست دادند.
زاکانی بر لزوم تکیه بر توانمندی داخلی تأکید کرد و گفت: امروز در آستانه چهل و هفت سالگی انقلاب، نیازمند تحولی بزرگ در عرصههای فرهنگ و اقتصاد هستیم. بسیاری از کشورها پس از جنگ، مسیر پیشرفت را آغاز کردند.
راه حل مشکلات کشور تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و تکیه بر مردم است
وی با بیان اینکه راه حل مشکلات کشور تبعیت از فرامین رهبر انقلاب و تکیه بر مردم است، افزود: مسئولان باید دست در دست هم داده و با نصبالعین قرار دادن سخنان امام راحل و مقام معظم رهبری، و با تکیه بر ظرفیتهای ملت، گامهای بلندی به سوی ایران قوی بردارند.
شهردار تهران در پایان با تأکید بر لزوم بسیج بودن مسئولان در میدان خدمت، گفت: موفقیت ما در گرو آن است که مسئولان، توجه به فرهنگ شهید و شهادت، درست زیستن، بسیجی بودن و در میدان بودن را برای خود فرض واجب بگیرند. باید از خودگذشتگی کنند و به فکر خدا و مردم باشند، نه خود و اطرافیان. اگر میدانداران اول انقلاب، شهدا و سرداران بودند، امروز نیازمند فداکاری مسئولان در کنار مردم برای آبادانی کشور و تمدنسازی هستیم.