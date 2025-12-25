به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی کوهپایه با اشاره به اینکه این اثر یکی از ٣٠ اثر ثبت ملی شهرستان است، گفت: احیای این بنا با مساحت ٣۵٠٠ متر مربع و قدمت بیش از ٢۵٠ سال فرصتی برای توسعه گردشگری شهرستان است

سعید ملکیان با اشاره به اینکه برای دسترسی به آب آشامیدنی یک آب انبار تاریخی در مجاورت این قلعه احیا و مرمت شده است افزود:حیاط، دو ﺩﺭ ﺧﺮﻭﺟی ﻭ ﻭﺭﻭﺩی، ﺍﺗﺎق‌ها، هشتی، ﺍﺻﻄﺒﻞ ﻫﺎی ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ و آبراه قنات از بخش‌های این بناست

قلعه تاریخی روستای کمال بیک با شماره ثبتی ١۴۴٣۶در فاصله ١٠ کیلومتری شرق شهر کوهپایه در مجاورت جاده ترانزیتی اصفهان -نایین قرار دارد.