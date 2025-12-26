مشکلات اجرای طرح نهضت ملی مسکن ، تامین خدمات زیر بنایی ، آماده سازی سایت ها و تامین مالی آورده اولیه مددجویان بهزیستی برای پروژه های انبوه ساز از مهم ترین موارد مطرح شده در این جلسه بود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سمنان در این جلسه از مسئولان و مدیران تعاونی های ساخت مسکن خواست روند آماده سازی پروژه‌های در حال ساخت را تا انتهای سال جاری تکمیل کنند .



فرج الله ایلیات گفت : تلاش بر این است بخشی از مسکن های آماده شده در دهه فجر به متقاضیان تحویل داده شود .

وی افزود : جلسات شورای مسکن به صورت منظم و پروژه محور برگزار می شود. ایلیات در خصوص مشکل آورده مددجویان کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه و بهزیستی هم از پیگیری مشکلات این گروه از متقاضیان و حل آن خبر داد .