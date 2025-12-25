به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ" جعفر اسکيني" در تشريح اين خبر بيان داشت: با تلاش هاي مأموران انتظامي شهرستان دايجان و با همکاري ساير يگانهاي اين شهرستان طي 9 ماهه گذشته ضمن اجراي طرح هاي امنيت محله محور از حمل و نگهداري مقادير زيادي مواد مخدر مطلع شدند و پيگيري موضوع در دستور کار مأموران يگان هاي انتظامي اين شهرستان قرار گرفت .

وي افزود: در پي اطلاعات واصله و در عمليات هاي متعدد ضربتي و با هماهنگي مقام قضايي افرادي که اقدام به حمل و نگهداري مواد مخدر در اجراي طرح هاي امنيت محله محور، توسط يگانهاي هاي اين شهرستان، طي 9 ماه گذشته مقدار 37 کيلوگرم انواع مواد مخدر کشف و تعداد 139 نفر در ارتباط با اين جرايم دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند.

فرمانده انتظامي شهرستان دليجان در پايان بيان داشت: همکاري خوب مردم با پليس در اين زمينه مي تواند مبارزه با سوداگران مرگ را سرعت ببخشد و پليس به صورت شبانه روزي آمادگي دريافت اخبار و گزارشات مردمي از طريق سامانه 110 مي باشد.