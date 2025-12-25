با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، نماینده معین شهرستان و جمعی از مدیران استان و شهرستان سردخانه ۲۰۰۰ تنی و دو واحد سورتینگ و بسته بندی میوه در شهرک صنعتی اشنویه افتتاح شد

این واحد صنعتی با اعتبار ۹۰میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۱۳۰ نفر به بهره برداری رسید.

همچنین مقام عالی استان از روند عملیات اجرایی هتل آپارتمان شهرک صنعتی اشنویه بازدید کرد

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در سفر به شهرستان اشنویه از روند عملیات اجرایی هتل آپارتمان مدرسی در شهرک صنعتی اشنویه بازدید کرد.

این طرح در سه طبقه احداث و تاکنون ۶۵ درصد پیشرفت دارد.