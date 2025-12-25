طرح مدیریت محله محور به عنوان یک نگرش نو به حکمرانی محلی و مشارکت مردمی و چابک سازی فرآیند‌های خدمت رسانی در دولت چهاردهم همزمان با سراسر کشور در شهرستان باروق وارد فاز اجرایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛گام نخست این طرح با بررسی مشکلات محله فرهنگیان شهر باروق باحضور اهالی، معتمدان و منتفذین این منطقه از شهر و باحضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، جانشین فرمانده انتظامی، شهردار و اعضای شورای شهر در مسجد جامع برگزار شد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا کبیری امام جمعه. مریم مسرت فرماندار و سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه این طرح را مدیریت و اجرای طرح محله محوری یک نگرش نو به حکمرانی محلی و مردمی سازی خدمات‌رسانی با استفاده از ظرفیت افراد محلی اشاره کردند.

سرهنگ حبیبی فرمانده سپاه باروق در این جلسه گفت. این طرح با هدف مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌سازی و اداره امور محلات اجرا می‌شود، چرا که هیچ تصمیمی بدون نظر مردم ماندگار و مؤثر نخواهد بود.