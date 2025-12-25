رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان داخلی در کیفیت، قیمت و ایجاد بازار انحصاری ایراداتی دارند، اما در این صنعت بیش از ۴۰ سال سرمایه گذاری شده است و ما نباید آنها را رها کنیم.

رضا علیزاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: با پیگیری‌های مستمر از بانک‌های عامل، تلاش داریم تا تسهیلات ۲۰ همتی مصوب شده برای زنجیره تامین قطعات خودرو پرداخت شود.

وی ادامه داد: کارگروهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشکیل داده‌ایم تا موضوع قیمت گذاری را بررس کند و ما بتوانیم بعد از چند دهه، یک نظام منطقی برای قیمت گذاری ایجاد کنیم و یا حداقل قوانین موجود را بروز رسانی کنیم تا خودروساز زیان نبیند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شورای رقابت براساس قوانینی که دارد، ۱۵ درصد سود مجاز برای خودروسازان در نظر می‌گیرد، اما خودروسازان اعلام می‌کنند که ما زیانده هستیم و سودی نداریم، علت آن نیز زمان اصلاح قیمت خودروهاست چرا که مدت زمانی طول می‌کشد تا صورت‌های مالی شرکت‌ها مشخص شود و به تایید شورای رقابت برسد.

وی افزود: از زمانی که خودروساز درخواست افزایش قیمت می‌دهد تا زمانی که این قیمت‌های جدید مصوب شود حدود ۵ الی ۶ ماه طول می‌کشد که این فاصله زمانی باعث زیان دهی خودروسازان شده است.

علیزاده گفت: خودروساز‌ها در شرایط تحریم، نیاز خانواده‌های ایرانی را تا حد امکان تامین کرده‌اند و ما نباید اجازه دهیم این صنعت زمین بخورد، البته حقوق مصرف کننده هم باید در نظر گرفته شود. ما باید مراقب باشیم خودروسازی تعطیل نشوند، وقتی در این شرکت‌ها سال‌ها زیان انباشته شده است، باید تغییراتی را ایجاد کنیم.

علیزاده با اشاره به محدودیت‌های واردات خودرو افزود: سیاست‌های نادرست بانک مرکزی باعث شده نتوانیم به میزان کافی خودرو وارد کنیم، این سیاست‌ها را امروز نه بخش خصوصی تایید می‌کند و نه بدنه اقتصادی دولت و نه مجلس، اما متاسفانه سیاست‌ها تغییر نمی‌کند و باعث شده هم صادرات در حوزه‌های مختلف کاهش یابد و هم واردات دچار مشکل شود.