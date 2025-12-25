کتاب سی شعر رودکی اثر سارا محمدی اردهالی، به عنوان پل ارتباطی میان کودکان و ادبیات کلاسیک ایران معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این اثرکتاب در دو بخش تدوین شده است: بخش نخست، به روایت زندگی این شاعر بزرگ در قرن چهارم و جایگاه او در تاریخ ادبیات فارسی می‌پردازد. در بخش دوم آن، سی قظعه از شعر‌های او به زبان ساده برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

کتاب سی شعر رودکی، زمینه آشنایی مخاطبان که بیشتر کودکان و نوجوانان هستند، را با این شاعر بزرگ فراهم می‌اورد.هدف اصلی آن، آشنایی نسل جدید با میراث ادبی در قالبی کوتاه قابل فهم و جذاب است.

نمونه‌ای از اشعار رودکی که در این کتاب اماده است:

بوی جوی مولیان آید همی

یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او

زیر پایم پرنیان آید همی

توضیح ساده برای نوجوانان

سارا محمدی این شعر را برای مخاطبان کتاب این گونه توضیح داده است که، رودکی در این شعر از بوی جوی مولیان (رودخانه‌ای در بخارا) یاد می‌کند و آن را نشانه‌ای از بازگشت به وطن و دیدار یار مهربان می‌داند. او سختی‌های راه را مثل پرنیان (پارچه‌ای نرم و لطیف) احساس می‌کند، چون شوق دیدار یار همه دشواری‌ها را آسان می‌سازد.

کتاب سی شعر رودکی با زبان ساده و توضیحات روشن کودکان و نوجوانان را با یکی از بزرگترین شاعران ایران اشنا می‌کند، این اثر تنها به معرفی رودکی نمی‌پردازد، بلکه با بیان سی شعر همراه با توضیح ان زمینه‌ای انتقال میراث ادبی ایران را به نسل جدید فراهم می‌کند و در پایداری ادبیات فارسی نقش موثری را ایفا می‌کند.

رودکی، شاعر بزرگ قرن چهارم هجری است که به عنوان پدر شعر فارسی شناخته می‌شود و پیش‌تر اشعار و در متون درسی و مجموعه‌های ادبی برای اشنایی دانش اموزان امده است؛ «کتاب سی شعر رودکی» از جمله اثاری است که زمینه شناخت بیشتر دانش اموزان را با رودکی فراهم می‌اورد و می‌تواند پلی میان گذشته‌ی ادبی ایران و نسل امروز ایجاد کند.