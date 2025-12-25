پخش زنده
دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نور از برگزاری جلسه انتخاب معتمدان و اعضای هیأت اجرایی انتخابات این شهرستان و آغاز رسمی فعالیت ستاد انتخابات شوراها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نور از برگزاری جلسه انتخاب معتمدین و اعضای هیأت اجرایی انتخابات این شهرستان و آغاز رسمی فعالیت ستاد انتخابات شوراها خبر داد.
خسروی گفت: در این جلسه، از میان ۳۰ نفر معتمد معرفیشده از سوی فرماندار که صلاحیت آنان توسط مراجع چهارگانه و هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نور تأیید شده بود، طی فرآیندی قانونی ۸ نفر بهعنوان اعضای اصلی و ۵ نفر بهعنوان اعضای علیالبدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.
دبیر هیأت نظارت شهرستان نور با اشاره به طی شدن کامل فرآیند قانونی انتخاب معتمدان افزود: با انتخاب معتمدان و انجام مراحل مقرر، ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نور تحت نظارت هیأت نظارت، بهطور رسمی در فرمانداری شهرستان مستقر شده و فعالیت خود را آغاز کرد.
خسروی با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیشرو اظهار داشت: با همراهی مردم همیشه در صحنه و تلاشهای بیوقفه عوامل اجرایی و نظارتی، شاهد انتخاب افرادی شایسته، متعهد و متخصص بهعنوان منتخبین مردم در شوراهای اسلامی خواهیم بود.
دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان نور افزود: امانتداری و رعایت قانون، شرع و اخلاق از مهمترین اصول حاکم بر فرآیند انتخابات است و این هیأت مسئولیت برگزاری و اجرای فرآیند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان نور را بر عهده خواهد داشت؛ امری که در راستای تحقق اهداف عالیه انقلاب اسلامی، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدّظلّهالعالی) و حفظ ارزشها و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام میشود.