به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده فاریاب ورودبارجنوب گفت:گزارشهای کارشناسان در بازدید از منطقه سیلابی فاریاب در حال بررسی و پس از تعیین خسارتها و برآورد آن تا شنبه اعلام و برای کمک به خسارتدیدگان اقدام خواهد شد.
سردار ساجدی نیا خاطرنشان کرد: بیشترین خسارتها در بخشهای کشاورزی و منازل مسکونی و جادههارخ داده است.
بگفته وی پس ازجمعبندی کلی برای رفع مشکلات سیلزدگان جنوب کرمان و اصلاح زیر ساختهای تخریب شده در کوتاه مدت و بلند مدت کمک خواهد شد.
بارندگیهای اخیر در جنوب استان کرمان از جمله برخی مناطق شهرستان فاریاب خسارت به بارآورد .