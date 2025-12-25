به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در حاشیه بازدید‌ از مناطق سیل زده فاریاب ورودبارجنوب گفت:گزارشهای کارشناسان در بازدید از منطقه سیلابی فاریاب در حال بررسی و پس از تعیین خسارت‌ها و برآورد آن تا شنبه اعلام و برای کمک به خسارت‌دیدگان اقدام خواهد شد.

سردار ساجدی نیا خاطرنشان کرد: بیشترین خسارت‌ها در بخش‌های کشاورزی و منازل مسکونی و جاده‌هارخ داده است.

بگفته وی پس ازجمع‌بندی کلی برای رفع مشکلات سیل‌زدگان جنوب کرمان و اصلاح زیر ساخت‌های تخریب شده در کوتاه مدت و بلند مدت کمک خواهد شد.

بارندگی‌های اخیر در جنوب استان کرمان از جمله برخی مناطق شهرستان فاریاب خسارت به بارآورد .