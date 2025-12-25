به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهدی رزاقی نژاد گفت: این بسته‌های معیشتی با کمک خیران و انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان گرگان، بین خانواده‌های مددجویان نیازمند توزیع شد.

وی با اشاره به ادامه حمایت‌های دادستانی از خانواده‌های مددجویان، افزود: از ابتدای امسال تاکنون درمجموع سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی برای کمک بین خانواده‌های مددجویانی که از لحاظ معیشتی در تنگنا هستند، توزیع شده است.

رزاقی‌نژاد، از ارائه خدمات مشاوره‌ای به خانواده‌ای مددجویان هم خبر داد و گفت: مشکلات و درخواست‌های خانواده‌ها در حوزه‌های معیشتی، اشتغال، امور قضایی، درمانی و تحصیلی، بررسی و اقدامات حمایتی صورت می‌گیرد.

وی گفت: حمایت تحصیلی از فرزندان مددجویان، تهیه کالا‌های اساسی، جهیزیه، برگزاری دوره‌های حرفه آموزی برای توانمند کردن خانواده‌های مددجویان، تامین هزینه‌های درمانی از دیگر اقدامات حمایتی دستگاه قضایی استان از خانواده‌های مددجویان است.

دادستان مرکز استان، هدف از این حمایت‌ها را کاستن از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد که خانواده‌های مددجویان در نبود سرپرست خانواده، احتمال دارد با آن مواجه شوند.