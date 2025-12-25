به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت کاسپین با حضور داوران برجسته کشوری ۴ و ۵ دی در گرگان برگزار می‌شود.

این نمایش به کارگردانی حسن سرچاهی سرگذشت تنبورنوازی است که عاشقانه می‌نوازد و می‌خواند، اما همسری دارد که از او خواسته‌های بی‌شماری دارد.

سرچاهی گفت: این نمایش به مدت ۴۰ دقیقه با استفاده از برخی از توانخواهان، سالمندان و کارکنان آسایشگاه سالمندان ثامن الائمه شاهرود تهیه شده است.

این نمایش در جشنواره تئاتر توانخواهان استان سمنان رتبه اول را از آن خود کرده بود.