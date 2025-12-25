پخش زنده
امروز: -
نمایش لطیف تهیه شده در آسایشگاه سالمندان ثامن الائمه شاهرود به جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت کاسپین راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، هشتمین جشنواره منطقهای تئاتر افراد دارای معلولیت کاسپین با حضور داوران برجسته کشوری ۴ و ۵ دی در گرگان برگزار میشود.
این نمایش به کارگردانی حسن سرچاهی سرگذشت تنبورنوازی است که عاشقانه مینوازد و میخواند، اما همسری دارد که از او خواستههای بیشماری دارد.
سرچاهی گفت: این نمایش به مدت ۴۰ دقیقه با استفاده از برخی از توانخواهان، سالمندان و کارکنان آسایشگاه سالمندان ثامن الائمه شاهرود تهیه شده است.
این نمایش در جشنواره تئاتر توانخواهان استان سمنان رتبه اول را از آن خود کرده بود.