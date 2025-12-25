به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ " علی عزیزیان " در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهرستان اراک با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله اقدامات تأمینی پلیس در این راستا آغاز شد.

وی گفت: مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ شهرستان اراک با کسب اطلاعات میدانی و اقدامات فنی سارق سابقه داری را شناسایی و در یک عملیات هوشمندانه دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

این مقام انتظامی بیان داشت: متهم در بازجویی‌های نهایی به ۱۱ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف و در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیری از اموال مسروقه کشف و تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.