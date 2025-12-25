مردم جلفا با اهدای ۸۲ واحد خون به یاری بیماران نیازمند شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مهدی اقبالی سرپرست جمعیت هلال احمر جلفا گفت:در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و مطابق اطلاع رسانیهای قبلی، سازمان انتقال خون آذربایجان شرقی با مشارکت جمعیت هلال احمر جلفا اقدام به خونگیری از داوطلبان هلال احمر و مردم نوع دوست کردند.
وی افزود:با حضور سازمان انتقال خون استان در جمعیت هلال احمر شهرستان جلفا ۹۴ نفر جهت اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد ۸۲ نفر موفق به اهدای خون شدند.