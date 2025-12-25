به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حسین نجف زاده افزود: پرونده طلا فروشی برای تقلب در فروش ۶ گرم طلای آبشده به میزان ۷۸۷ میلیون ریال در شعبه نهم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

وی اضافه کرد:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی ادامه داد: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد طلا فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی همچنین از جریمه مشاور املاک متخلف در ارومیه خبر داد و اظهار کرد: پرونده این فرد به علت گرانفروشی در حق کمیسیون خدمات معامله به میزان ۷۱۶ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

نجف زاده گفت: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۷۱۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل سه برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی افزود: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد مشاور املاکی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اعلام آمادگی جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش کنند.