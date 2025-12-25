سومین اجلاسیه تجلیل از فعالان و خادمان نماز با شعار « نماز عامل اقتدار و مقاومت » در سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان گفت: هدف از برگزاری این مراسم ترویج فرهنگ نماز و تقویت مؤلفه‌های معنوی در جامعه است.

سردار شوقانی افزود: این اجلاسیه با رویکرد تقویت ایمان دینی، انسجام اجتماعی، اقتدار ملی و ارتقای روحیه مقاومت در برابر تهدید‌ها و دشمنی‌ها برنامه‌ریزی شده و تلاش دارد نقش نماز را به‌عنوان یکی از ارکان اقتدار معنوی جامعه برجسته کند.

حجت الاسلام محمدرضا شمس الدین رئیس ستاد اقامه نماز استان سمنان هم گفت : در این مراسم از ۴۶ فعال در حوزه اقامه نماز رده‌های مختلف از بسیج ، سپاه و پایگاه‌های نمونه در ترویج اقامه نماز تجلیل شد