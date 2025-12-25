به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جریان بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از عملیات راهسازی تعریض و بهسازی محور ارومیه - اشنویه با اشاره به تعریض و بهسازی این محور گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۴ کیلومتر از این محور درحال انجام است و این طرح ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

پیمان آرامون افزود: با توجه به اهمیت این محور و لزوم سرعت بخشی به اجرای این طرح، عملیات راهسازی در محور ارومیه- اشنویه در محدوده کمربندی روستای قره آغاج انجام می‌شود.

آرامون اظهارکرد: برای این طرح ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است که بهره‌برداری از آن تردد مسافران به خصوص اهالی منطقه را تسهیل می‌کند.

وی تأکید کرد: محور ارومیه – اشنویه یکی از مسیر‌های مهم و استراتژیک آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود که عملیات اجرایی این محور در محدوده کمربندی روستای قره‌آغاج با جدیت دنبال می‌شود.

آرامون افزود: محور ارومیه- اشنویه از مسیر‌های ارتباطی مهم استان محسوب می‌شود و به دلیل اتصال چند شهرستان به مرکز استان، از پروژه‌های اولویت‌دار راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: تسهیل در رفت و آمد مردم منطقه، کاهش تصادفات و کاهش زمان سفر از دیگر مزیت‌های اجرای طرح تعریض و بهسازی محور ارومیه – اشنویه است که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ایمنی و کارایی حمل‌ونقل منطقه داشته باشد.