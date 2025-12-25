تیم پالایش نفت آبادان در هفته هفتم لیگ برتر واترپلو مقابل رعد پدافند زنجان به برتری رسید.

پیروزی تیم واترپلو پالایش نفت آبادان مقابل رعد پدافند زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در هفته هفتم لیگ برتر واترپلوی کشور تیم پالایش نفت آبادان در استخر شهید جهان آرای خرمشهر میزبان تیم رعدپدافند زنجان بود.

پالایش نفت آبادان در این دیدار با اخراج یکی از بازیکنان اصلی خود از تیم میهمان عقب افتاد، اما با تعییر در تاکتیک تیمی خود توانست برنده این دیدار خانگی شد.

شاگردان فرزاد کنعانی توانستند این دیدار را با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ به سود خود به پایان ببرند.

پالایش نفت آبادان با این برد ۹ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.