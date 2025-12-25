پخش زنده
مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان و موزه ملی تاجیکستان با هدف حفاظت، پژوهش و ترویج میراثفرهنگی مشترک، همکاریهای علمی، پژوهشی و فرهنگی خود را گسترش میدهند؛ همکاریهایی که بر پایه اشتراکات تاریخی و تمدنی ایران و تاجیکستان برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس گسترش همکاری های علمی ،پژوهشی و فرهنگی میان کاخ گلستان و موزه ملی تاجیکستان و در چارچوب این همکاریها، دو مجموعه بر طراحی و اجرای پروژههای مشترک علمی و آموزشی، تبادل تجربیات تخصصی در حوزه موزهداری، مرمت و نگهداری آثار تاریخی و بهرهگیری از ظرفیتهای پژوهشی یکدیگر تمرکز دارند.
همچنین همکاری در زمینه میراث مکتوب، نسخههای خطی، مستندنگاری، و دیجیتالیسازی اموال فرهنگیتاریخی ، از محورهای اصلی این تعاملات به شمار میرود.
برگزاری نمایشگاههای مشترک حضوری و مجازی، نشستها و همایشهای علمی، دورههای آموزشی تخصصی در حوزه نسخهشناسی و متنشناسی و همچنین تبادل پژوهشگران و متخصصان، از دیگر برنامههای پیشبینیشده میان دو مجموعه است.
بر اساس این برنامهها، انتشار مشترک دستاوردهای پژوهشی، تبادل اطلاعات علمی و اسنادی، و همکاری در تولید و بازپخش آثار مستند فرهنگی و تاریخی نیز در دستور کار قرار دارد.
مسئولان کاخ گلستان و موزه ملی تاجیکستان تأکید دارند که توسعه این همکاریها میتواند نقش مؤثری در معرفی میراث فرهنگی و هنری جهان ایرانی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و ارتقای سطح دانش تخصصی در حوزه موزهها و میراث تاریخی ایفا کند.