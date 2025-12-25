به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا بنیادی، مسئول سازمان بسیج فرهنگیان سپاه حضرت روح‌الله در جمع خبرنگاران گفت: در مرحله اول، ۲۵۰ نفر از معلمان و فرهنگیان بسیجی استان در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند تا با حضور در این سرزمین‌های نورانی، عمق ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام را لمس کرده و میراث‌دار واقعی ارزش‌های دفاع مقدس باشند.

بنیادی با تأکید بر اهمیت نقش معلم در انتقال این مفاهیم افزود: دانش‌آموزان، آینده‌سازان این انقلاب هستند و انتقال صحیح فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید، یک جهاد تبیین مستمر و خطیر است. اردو‌های راهیان نور، بهترین فرصت است تا معلمان ما با درک عمیق‌تر از گذشته، بتوانند با بصیرت و آمادگی کامل، در سنگر تعلیم و تربیت به ایفای نقش بپردازند.

وی تصریح کرد: این اردو‌ها صرفاً جنبه سیاحتی ندارند؛ بلکه یک دوره فشرده تربیتی و معرفتی هستند، معلمان ما با حضور در یادمان‌هایی، چون شلمچه، طلاییه و فکه، با شهدای والامقام تجدید میثاق کرده و با کوله‌باری از تجربه و عشق، به کلاس درس بازمی‌گردند تا این درس‌ها را به شکل ملموس به دانش‌آموزان منتقل کنند.

مسئول بسیج فرهنگیان سپاه حضرت روح‌الله در پایان تأکید کرد: از تمامی معلمان بسیجی که با روحیه جهادی پای کار آمده‌اند، تشکر می‌کنیم و امیدواریم این اعزام‌ها به صورت مستمر و گسترده‌تر ادامه یابد تا عطر شهادت و مقاومت، هر روز قوی‌تر در جامعه جاری باشد.