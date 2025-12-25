شاخص کیفیت هوای پایتخت در ساعت ۱۱ و ۲۰ دقیقه امروز روی عدد ۱۵۸ و در وضع قرمز قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوا در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۴۹ و در وضع نارنجی و نا سالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

در این شرایط به همه گروه‌ها، به ویژه کودکان، بیماران قلبی و ریوی و همچنین زنان باردار توصیه می‌شود که از تردد در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس اعلام شرکت کیفیت هوای تهران اکنون فقط در ایستگاه سوهانک منطقه ۱ با شاخص ۷۴ هوا در وضع سالم قرار دارد و در ۴ ایستگاه شهرداری منطقه ۴، پاسداران منطقه ۳، شهرداری منطقه ۲۲ و فرمانداری شهر ری منطقه ۲۰ شاخص هوا در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس و در سایر مناطق در وضع قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

همچنین اداره کل هواشناسی استان تهران از تداوم آلودگی هوا در تهران در روز‌های آینده خبر داده است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۱ روز قابل قبول، ۱۱۷ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۱ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.