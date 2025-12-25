پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی گفت: آنچه امروز بهعنوان حلقه گمشده احساس میشود، تمرکز استانها بر تصمیمسازیهای مشترک و تکمیل خلأهای موجود در مسیر احیای صنعت پوشاک و چرم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی در جلسه مرکز خدمات سرمایهگذاری استان با اشاره به علاقه و باور عمیق خود به صنعت پوشاک ملی و صنایع چرمی، افزود: این حوزه بومیترین صنعت کشور بوده و از ظرفیتهای ارزشمند داخلی برخوردار است که میتواند نقش مهمی در اشتغال و تولید ایفا کند.
وی همچنین با بیان اینکه هدف قانونگذار رونق مرزها و توسعه واردات و صادرات است، خاطرنشان کرد: میتوان به جای واردات اقلام غیرضرور، مواد اولیه، مواد خام و تجهیزات صنایع نساجی را از مسیرهای مرزی وارد و زمینه تقویت تولید داخلی را فراهم کرد.
استاندار آذربایجانغربی به علاقهمندی فعالان اقتصادی کشورهای همسایه برای احداث واحدهای نساجی در استان نیز اشاره کرده و افزود: هر صنعتی برای شکوفایی به دو بال فناوری و صادرات نیاز دارد و در این مسیر، برندسازی باید در اولویت فعالان اقتصادی قرار گیرد.
رحمانی همچنین با اشاره به نقش تشکلها و زیرساختها، اضافه کرد: هیچ کاری بدون انگیزه به نتیجه نمیرسد و اگر تشکلها بتوانند برندسازی واقعی انجام دهند، مرزهای آذربایجانغربی پشتیبان آنها خواهد بود.
وی در ادامه برگزاری نمایشگاههای بینالمللی مرزی را از مأموریتهای اصلی ستاد توسعه و مرز استان دانسته و افزود: ایجاد زیرساختهای مشترک، رونق فروشگاههای مرزی، اصلاح ساختار پایانهها و ارتقای شأن ساختمانهای مرزی، در دستورکار جدی استان قرار دارد.
استاندار آذربایجانغربی در پایان با بیان اینکه صنعت بدون صادرات به بلوغ نمیرسد، تاکید کرد: فناوری و صادرات، بالهای اوج یک صنعت میباشند.