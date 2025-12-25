به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی صبح امروز از روند اجرای پروژه راهسازی تعریض و بهسازی محور ارومیه - اشنویه بازدید کرد.

در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۴ کیلومتر از این محور در حال انجام بوده و این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.

با توجه به اهمیت این محور و لزوم سرعت بخشی به اجرای پروژه، عملیات راهسازی در محور ارومیه - اشنویه در محدوده کمربندی روستای قره آغاج انجام می‌شود.

برای این پروژه ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و بهره‌برداری از آن تردد مسافران به خصوص اهالی منطقه را تسهیل می‌کند