به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی صبح امروز از روند اجرای پروژه راهسازی تعریض و بهسازی محور ارومیه - اشنویه بازدید کرد.
در حال حاضر عملیات اجرایی در ۴.۴ کیلومتر از این محور در حال انجام بوده و این پروژه ۶۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
با توجه به اهمیت این محور و لزوم سرعت بخشی به اجرای پروژه، عملیات راهسازی در محور ارومیه - اشنویه در محدوده کمربندی روستای قره آغاج انجام میشود.
برای این پروژه ۹۶۸ میلیارد ریال اعتبار پیشبینی شده و بهرهبرداری از آن تردد مسافران به خصوص اهالی منطقه را تسهیل میکند