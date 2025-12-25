پخش زنده
آزمون صلاحیت حرفهای مهندسان ساختمان در رستههای هفتگانه امروز و فردا ۴ و ۵ دی در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان همدان گفت: در این آزمون ۴ هزار و ۵۰۰ مهندس ساختمان شرکت کننده به ۶۰ سوال تستی پاسخ میدهند که با ۳۰ پاسخ صحیح «۵۰ درصد سوالات» موفق به دریاقت صلاحیت حرفهای خواهند شد.
علیرضا صارمی افزود: داشتن این مدرک برای اشتغال به کار نظارت، اجرا، محاسبات، طراحی و عضویت در سازمان نظام مهندسی لازم و اجباری است.
او تأکید کرد: ۳۰ درصد شرکت کنندگان در این آزمون را خانمها و ۷۰ درصد را آقایان تشکیل میدهند، اما در گروه طراحی ۵۰ درصد آقایان و ۵۰ درصد خانمها شرکت کردهاند.