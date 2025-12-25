مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه از ثبت جشنواره سیب سرتخت واقع در شهرستان صحنه در فهرست رویداد‌های گردشگری ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت: ثبت جشنواره سیب سرتخت به‌عنوان یکی از رویداد‌های رسمی گردشگری کشور، گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: ثبت ملی این جشنواره در چارچوب راهبرد ساماندهی مقصد‌ها و مسیر‌های جدید گردشگری و با هدف ارتقای کیفیت برگزاری رویدادها، استانداردسازی فرآیند‌ها و بسترسازی برای حضور فعال بخش خصوصی انجام شد.

با ثبت جشنواره سیب سرتخت در تقویم رسمی رویداد‌های گردشگری کشور، زمینه مناسبی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و معرفی هر چه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی منطقه فراهم شده است.

جشنواره سیب سرتخت هر سال در مهرماه برگزار می شود.