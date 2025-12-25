به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محمد باقر قالیباف در پیامی به همایش نکوداشت حکیم تربیت، «استاد دکتر علی قائمی امیری» اظهار کرد: آنچه استاد علی قائمی در دهه‌های فعالیت علمی پژوهشی و فرهنگی به یادگار گذاشته است از آثار ماندگار در حوزه تربیت و خانواده گرفته تا مسئولیت‌های خطیر تقنینی و اجتماعی همگی گواه گویایی از دغدغه‌مندی صداقت در عمل و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی گفت: نقش اثرگذار این شخصیت بزرگ در ترویج تربیت دینی تقویت بنیان خانواده و پرورش نسل‌هایی که با ایمان خودآگاهی و مسئولیت پذیری وارد عرصه جامعه شده‌اند امروز بیش از گذشته مورد توجه و نیاز کشور است و بی‌شک خدمات علمی و فرهنگی ایشان میراثی است که در ذهن و جان مخاطبان و شاگردان باقی خواهد ماند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و ارزشمند این چهره ماندگار این مراسم را فرصتی برای تقدیر از یک عمر مجاهدته فرهنگی می‌دانم و از خداوند متعال مسئلت دارم که همواره بر توفیقات ایشان در خدمت به فرهنگ اسلامی و ایرانی استحکام خانواده و هدایت نسل جوان بیفزاید.

قالیباف اضافه کرد: توفیق عزت و سلامت روز افزون خدمتگزاران صدیق فرهنگ کشور را از پروردگار متعال مسئلت دارم.

علی قائمی امیری متولد ۱۳۱۶ امیرکلای بابل، نماینده پیشین مردم بابلسر و بندپی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، از چهره‌های برجسته فرهنگی کشور بیش از ۳۰۰ جلد کتاب در حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی تألیف کرده کا از جمله آثار شاخص وی می‌توان به کتاب حدود آزادی و تربیت کتاب برگزیده سال ۱۳۸۱، کتاب در مکتب فاطمه، کتاب برگزیده سال۱۳۸۳ اشاره کرد.





علی قائمی دارای مدرک دکتری در جامعه‌شناسی مذهبی، از دانشگاه سوربن است