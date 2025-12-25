پخش زنده
مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه از اجرای عملیات شبانه نخالهبرداری در ورودی شهر، جنب تقاطع غیرهمسطح آذربایجان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه از اجرای عملیات شبانه نخالهبرداری در ورودی شهر، جنب تقاطع غیرهمسطح آذربایجان خبر داد و گفت: این عملیات با هدف ارتقای سیمای ورودی شهر، افزایش ایمنی تردد و بهبود وضعیت زیستمحیطی منطقه اجرا شد.
علی بنازاده با اشاره به اهمیت پاکسازی و ساماندهی مبادی ورودی شهر افزود: نخالههای ساختمانی و پسماندهای رهاشده در این محدوده، موجب نازیبایی منظر شهری و ایجاد مشکلات زیستمحیطی شده بود که با همکاری و مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه، عملیات جمعآوری و انتقال آنها در ساعات شبانه انجام گرفت.
مدیر منطقه چهار شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات در ساعات شب، با هدف کاهش اختلال در تردد شهروندان و تسریع در روند خدمترسانی صورت گرفته و نقش مؤثری در بهبود وضعیت ورودی شهر داشته است.
بنازاده در پایان تأکید کرد: شهرداری منطقه چهار با همکاری سازمانهای تابعه، برنامههای پاکسازی، نخالهبرداری و ساماندهی معابر و ورودیهای شهر را بهصورت مستمر در دستور کار دارد تا زمینه ارتقای کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان فراهم شود.