به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی در جلسه کارگروه اشتغال لرستان از تعریف و اجرای ۱۲ طرح پیشران در بخش کشاورزی استان بر پایه برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: طرح‌های پیشران کشاورزی استان بر اساس اسناد بالادستی، برنامه هفتم توسعه و سند راهبری و عملیاتی توسعه بخش کشاورزی تدوین شدند؛ سندی که با دستور استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه و مبنای اجرای طرح‌های اولویت‌دار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این چارچوب ۱۲ طرح پیشران کشاورزی تعریف شده است، افزود: علاوه بر این طرح‌ها، سه فرصت سرمایه‌گذاری و ۶۱ طرح اولویت‌دار نیز در سند توسعه کشاورزی استان پیش‌بینی شده که اجرای آنها نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شاخص‌ترین طرح‌های در حال اجرا گفت: طرح توسعه گلخانه شرکت ماهور دشت‌یافته با وسعت پنج هکتار و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد و مجتمع صنایع غذایی راتامهر به‌عنوان یک زنجیره کامل تولید گوشت مرغ با بیش از ۹۲ درصد پیشرفت و هزینه‌کرد بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان از جمله طرح‌هایی است که تا پایان امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

صیادی ادامه داد: احداث پایانه صادراتی محصولات کشاورزی، شهرک گلخانه‌ای چشمه‌سلطان ازنا، شهرک‌های گلخانه‌ای شب‌ماهی یک و دو، شهرک گلخانه‌ای واشیان پلدختر و طرح پرورش گاو شیری دلفان نیز از دیگر طرح‌های پیشران استان است که برخی از آنها پس از رفع موانع اجتماعی و حقوقی وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

صیادی با تأکید بر ظرفیت بالای توسعه گلخانه‌ها در استان گفت: سطح گلخانه‌های لرستان در حال حاضر حدود ۱۰۲ هکتار است که با بهره‌برداری از شهرک گلخانه‌ای شب‌ماهی، حدود ۷۰ هکتار به این سطح افزوده می‌شود و سالانه بیش از ۳۵ هزار تن به تولید محصولات کشاورزی استان اضافه خواهد شد.

وی از پیشرفت مطلوب طرح مجتمع گاوداری هفت‌هزار رأسی دورود خبر داد و افزود: این طرح یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های دامپروری استان است که با بهره‌برداری کامل، ظرفیت تولید سالانه حدود ۱۰۰ هزار تن شیر را به تولید استان اضافه می‌کند.

صیادی با اشاره به روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار بخش کشاورزی تصریح کرد: از مجموع ۶۱ طرح اولویت‌دار، ۳۱ طرح باید تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسد که تاکنون هشت طرح افتتاح شده و از ۲۳ طرح باقی‌مانده، ۲۰ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد هستند.

وی یکی از چالش‌های اصلی توسعه گلخانه‌ها را وابستگی شدید طرح‌های کوچک و متوسط به تسهیلات بانکی دانست و گفت: هزینه احداث هر هکتار گلخانه به حدود ۶۰ میلیارد تومان رسیده و بدون حمایت‌های اعتباری، اجرای تعهدات این بخش با دشواری مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به پیشنهاد‌های ارائه‌شده برای سفر رئیس‌جمهور به استان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی بخش کشاورزی حفظ وضع موجود، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و سپس توسعه طرح‌های موفق است که انتظار می‌رود با حمایت دولت، زمینه جهش تولید در این بخش فراهم شود.

‌معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان نیز از ثبت حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر در سامانه رصد اشتغال استان خبر داد و گفت: این آمار به‌معنای ایجاد شغل قطعی نیست و پس از انجام فرآیند راستی‌آزمایی، آمار نهایی اعلام خواهد شد.

امید امیدی شاه‌آباد با اشاره به هدف‌گذاری ایجاد ۲۰ هزار و ۵۰۰ شغل، امسال در استان افزود: سامانه رصد اشتغال به‌عنوان ابزار کمکی برای پایش وضعیت اشتغال مورد استفاده قرار گرفته و تا زمان رسیدن به سطح قابل‌قبول اطمینان، آمار ثبت‌شده به‌عنوان اشتغال ایجادشده اعلام نمی‌شود.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده در حوزه کشاورزی گفت: در این بخش، ۱۲ طرح پیشران اقتصادی و حدود ۵۰ طرح اولویت‌دار تعریف شده که بیشتر طرح‌های پیشران از سال‌های گذشته آغاز شده و با وجود مشکلات متعدد، اکنون برخی از آنها بیش از ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، حداقل ۹ طرح از مجموع ۱۲ طرح پیشران کشاورزی تا سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد و طرح‌های اولویت‌دار نیز بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حداکثر تا هفته دولت سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهند شد.