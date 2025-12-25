پخش زنده
راهداری خراسان جنوبی با ۳۸۸ نیرو و ۲۶۰ دستگاه ماشینآلات در آمادهباش زمستانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی از آمادگی کامل نیروهای راهداری استان برای خدماترسانی در فصل زمستان خبر داد و گفت: طرح راهداری زمستانی از ۲۰ آذر آغاز شده و تا ۲۵ اسفند ادامه دارد.
جلالزاده با بیان اینکه این طرح با بهکارگیری ۳۸۸ نیروی راهدار اجرا میشود، افزود: ۲۶۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین راهداری برای مقابله با شرایط جوی و تأمین ایمنی تردد در محورهای استان آمادهباش هستند.
وی گفت: در این راستا ۳۴ باب راهدارخانه و پایگاه راهداری و همچنین ۳۸ باب مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی تجهیز و در خدمت کاربران جادهای قرار گرفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان جنوبی با اشاره به ذخیرهسازی ۱۲ هزار تن شن و نمک در گردنهها و نقاط حساس استان گفت: نیروهای راهداری به صورت شبانهروزی و در قالب گشتهای مستمر، وضعیت محورهای مواصلاتی را رصد و مدیریت میکنند.
جلالزاده، بهسازی و بازسازی پلهای بزرگ، پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از انسداد راهها، آمادهسازی و تأمین ماشینآلات تخصصی، تجهیز راهدارخانهها و نگهداری از ساختمانهای راهداری را از مهمترین اقدامات انجامشده در حوزه مدیریت بحران زمستانی عنوان کرد.
وی با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در کاهش سوانح جادهای، از رانندگان و کاربران جادهای خواست با رعایت مقررات ایمنی، توجه به هشدارهای راهداری و همکاری با راهداران، سفری ایمن و بدون حادثه را در فصل زمستان تجربه کنند.